Brian ten Dam ontvangt Nautilus-prijs in Alaska Facebook

Twitter

Email WEST-TERSCHELLING 3 oktober 2017, 15:30

Een blij verraste MIWB-student Brian ten Dam kreeg vrijdagmiddag 22 september de Nautilus-prijs ‘Meest Sociale Student'. Nautilus' communicatie-adviseur Hans Walthie las hem het juryrapport voor in een bomvolle aula tijdens de jaarlijkse diploma uitreiking op de Terschellinger zeevaartschool.

1 / 1 Van de 61 geslaagde studenten aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz vulden er 38 met hun docenten het bordes voor het staatsieportret. (Foto MIWB) Van de 61 geslaagde studenten aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz vulden er 38 met hun docenten het bordes voor het staatsieportret. (Foto MIWB)

Het juryrapport

Toen Brian in 2013 naar het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) kwam moest hij zoals ieder andere student eerst de introductie, de biggenweek, overleven. Op zijn Facebook-pagina was toen te lezen: 'Gadverdamme wat een slechte eerste dag gehad gister op Terschelling. De ontgroening is... shit maar het duurt nog even en dan wordt het wel leuk, hopelijk...'

Dat het na die eerste dag goed gekomen is, blijkt uit Walthie's opsomming van de activiteiten die Brian in zijn vier studiejaren ontplooid heeft. Als eerste handeling plantte hij de vlag van FC Twente op de campus. Daarna werd hij secretaris van de WBS-vereniging, bouwde hij aan gezelligheid door een kerstboom van bierflesjes te fabriceren en vormde hij de gezelligheidsspil van zijn jaar. Hij was betrokken bij de fameuze Zeepkistenrace en zijn rol als visagiste bij het MIWB-mannenkoor zal nooit worden vergeten.

Luisterend oor

Daarnaast studeerde Brian zichzelf als een speer door de opleiding, zei Walthie. ‘Er kan dus gezegd worden dat deze student het nuttige met het aangename op een zeer weloverwogen manier aan elkaar gekoppeld heeft. Altijd met een luisterend oor en met oog voor de algemene belangen van de student.'

Ook voor de school was Brian een goede en serieuze partner. Nooit te beroerd voor wat extra taken. Oppassen op eerste jaars, een extra enquête, afreizen naar Leeuwarden om schoolbelangen te verdedigen, open dagen, voorlichting geven, noem maar op Brian was er bij aanwezig. ‘Altijd in staat om ook mopperende studenten met zijn optimistische kijk voor zich of een idee te winnen', zei Hans Walthie.

Het zijn vooral deze positieve uitstraling en onbaatzuchtige coöperatieve instelling die voor school en medestudenten van groot belang waren, volgens het juryrapport. ertoe geleid heeft Brian voor te dragen voor de vermelding als ‘Meest sociale student'.

Drie dames bij Boskalis

In totaal slaagden dit jaar 61 studenten. Tijdens deze middag waren 38 geslaagden aanwezig. De gediplomeerde Marof en Ocean Technology studenten, evenals drie Master Marine gediplomeerden, kregen stuk voor stuk een luid applaus van familie, vrienden en fans. Opvallend was dat de (enige) vrouwelijke Ocean Technology gediplomeerden Liesbeth Kortenhoeven, Dzjamilja Tjeerde en Emma Vos alle drie aan de slag gaan bij Boskalis.

Na afloop van de ceremonie verzamelden de studenten en hun leraren zich op het bordes om de fameuze Terschellinger bordesfoto te laten maken. (HW)