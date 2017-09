Schuttevaer Premium Gissen naar oorzaak stranding Seatrout (video) Facebook

Twitter

Email ANTWERPEN 28 september 2017, 12:01

Speculaties genoeg, maar de autoriteiten zijn er een week na de stranding van de tanker Seatrout (40.600 dwt) in de Bocht van Bath op de Westerschelde nog niet in geslaagd de oorzaak te verklaren van de tweede stranding in korte tijd ter plaatse.