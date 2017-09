Schuttevaer Premium ZEEVRACHTENMARKT: Vrachtenstijging houdt aan Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 27 september 2017, 16:00

Voor de panamaxen stegen de huren en vrachten zowel op de Atlantische routes als in het Verre Oosten. Er zijn meer graanreizen vanaf de oostkust van Zuid-Amerika en meer ladingaanbod vanuit Australië. De gemiddelde charterhuur voor de panamaxen steeg tot $ 9000 per dag. Er waren flinke uitschieters, $ 22.000 per dag voor reizen vanaf West-Afrika naar China en $ 20.000 voor bauxiet van Brazilië naar China.

De huren voor de capesizers werden ook beter. De Greta Selmer (175.181 dwt, 2011) werd gecharterd voor een reis van Australië naar China voor $ 21.000 per dag. De gemiddelde charterhuur voor de capesizers steeg tot rond $ 20.000 per dag. Vooral het toegenomen aantal afvaarten vanaf Brazilië en het slechte weer in het Verre Oosten hielpen de huren omhoog.

Ook de supramaxen verdienden meer. De Kang Shun (55.566 dwt, 2004) werd gecharterd voor een reis van Alicante naar West-Afrika voor $ 15.000 per dag.

Er zijn echter analisten die twijfelen aan een verdere verbetering van de markt van de droge-bulkschepen. Onder meer Bimco heeft zo zijn twijfels. Maar er zijn ook analisten die juist wel een verdere verbetering in 2018 verwachten. Dat zou dan prima zijn voor de reders, maar vooral voor hun bankiers of andere financiers. Die hielden in slechte tijden de reders overeind en kunnen dan hopen op terugbetaling. Veel hangt af van China. Als de Chinese invoer van kolen, ijzererts en andere grondstoffen afneemt is dat bijzonder slecht nieuws voor de droge-ladingschepen.

Containervaart

Opnieuw waarschuwde de CEO van Maersk Line, Soren Toft, voor het gevaar van het bestellen van grote containerschepen. Volgens Toft beperken in de nabije toekomst de haveninfrastructuur, minder afvaarten, hogere brandstofkosten en veranderende handelsroutes het nut van grote schepen. Maersk had in 2011 wel zelf het startschot gegeven voor de bouw van een serie schepen met een capaciteit van 18.000 teu, waarvan er in totaal 31 in de vaart komen.

APL, intussen overgenomen door het Franse CMA CGM, maakt voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2010 weer winst. Je vraagt je af wat bedrijven doen in een markt waar zeven jaar lang verlies wordt geleden. Verdere fusies en overnames zouden de winsten in de containervaart moeten verbeteren. Maar het Chinese OBOR, One Belt, One Road kon wel eens een flinke concurrent worden van de containervaart door transporten over het land met goederentreinen.

De veel besproken aanbesteding door CMA CGM van zes ferme orders met nog drie opties van 22.000 teu-schepen zijn tenslotte helemaal bij Chinese werven terechtgekomen. Geschatte kosten rond $ 1,5 miljard. China zal wel voor aantrekkelijke financiering hebben gezorgd.

Mediterranean Shipping Company (MSC) bevestigde 11 schepen van 22.000 teu te hebben besteld bij het Zuid-Koreaanse Daewoo Shipbuilding, waarschijnlijk komt de order dik boven $ 1,5 miljard.

Maersk had druk uitgeoefend bij zowel CMA CGM als bij MSC om geen nieuwe grote schepen te bestellen, maar tevergeefs. Het is te hopen dat het hierbij blijft en andere operators niet ook grote schepen bestellen. Op de Aziatische routes begint er al een overcapaciteit te komen met als resultaat lagere inkomsten.

Tankvaart

Daalt het gebruik van olie en kolen snel in de nabije toekomst? In veel landen waarschijnlijk wel, maar landen als China en India blijven waarschijnlijk nog vele jaren grootverbruikers. China overweegt om over 15 tot 20 jaar uitsluitend elektrische auto's op de wegen toe te laten. Maar die auto's moeten wel worden opgeladen en die centrales zullen veelal kolen en olie verstoken.

Voor de aframaxen en suezmaxen kwam er eindelijk een verbetering van de huren en vrachten. Weliswaar niet zozeer een verbetering van de markt, maar door de slechte weersomstandigheden, vooral rond de US Gulf. De US Coast Gard stelde vaarrestricties in rond de US Gulf, waardoor suezmaxen en aframaxen vertragingen ondervonden. De gemiddelde charterhuren voor de aframaxen schoot omhoog tot rond $ 7300 per dag en voor de suezmaxen tot rond $ 10.200 per dag. Doordat de suezmaxen hun ladingen in de US Gulf met vertragingen losten konden ook de huren voor reizen vanaf West-Afrika verbeteren. Een echte verbetering van de markt voor tankers wordt pas in 2019 of 2020 verwacht. Momenteel komen er meer nieuwe tankers in de vaart dan er naar de sloop gaan.

Maersk concentreert zich intussen volledig op de containervaart. Na eerder Maersk Oil te hebben verkocht aan Total werden nu ook de tankers van de hand gedaan.