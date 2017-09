Schuttevaer Premium Geluk P&I Clubs duurt voort Facebook

LONDEN 25 september 2017

Het gaat goed met de P&I Clubs aangesloten bij de International Group of P&I Clubs. Eigenlijk gaat het heel erg goed, dankzij het voorspoedige schadebeeld. Bij de verlenging van de verzekeringscontracten in februari hadden de Clubs al besloten af te zien van premieverhoging en werden in sommige gevallen al premiekortingen gegeven.

Standard & Poor's (S&P), een van de grote kredietbeoordelaars, wees op de risico's van premieverlaging en voorspelde dat het moeilijk zou worden om met de belegde reserves een redelijk inkomen te verdienen. Maar tot nu toe kwam die voorspelling niet uit. Al was hij wel begrijpelijk. Al enkele jaren zijn er betrekkelijk weinig grote incidenten in de scheepvaart geweest en dan is het niet gek dat S&P redeneert dat aan zoveel geluk wel een einde moet komen.

Vooral het snel toenemende aantal grote containerschepen kan aanleiding geven tot enorme ladingschades. Bij de megacontainerschepen kan bijvoorbeeld het blussen van een brand enorme problemen geven. En door de langdurig slechte vrachtenmarkt van vooral de droge-ladingschepen is ook het scheepsonderhoud een risicofactor geworden.

Overigens kwam ook de voorspelling van S&P dat er opnieuw fusies tussen vooral de kleinere Clubs zouden plaatshebben nog niet uit.

‘Steeds rijker'

Sommige verzekeringsmakelaars hadden in de aanloop naar 20 februari juist de stelling aangehangen dat de Clubs steeds rijker werden over de ruggen van de arme reders. Enkelen suggereerden zelfs dat de Clubs uitkeringen zouden doen aan de leden uit de reserves. Merkwaardig is, dat deze makelaars voorbij gaan aan het feit dat P&I Clubs worden bestuurd door de leden, de reders. Die betalen voor de dekking en zouden de bazen, de reders, nu echt zo dom zijn om teveel te betalen?

Verder geen woord over het feit dat garanties van de Group Clubs wereldwijd worden aanvaard, waardoor bij schades aan ladingen of installaties in de havens de verzekerde schepen niet aan de ketting worden gelegd, maar kunnen vertrekken omdat het vertrouwen dat de Clubs de schade behoorlijk zullen behandelen groot is.

De 13 leden van de International Group dekken individueel maximaal $ 10 miljoen per geval alvorens een schade door de Pool wordt behandeld. Elke Club regelt die dekking van $ 10 miljoen per geval zelf. In de loop van de jaren kwam die eigen retentie tot stand via regelmatige verhogingen. De kleinere Clubs vinden dit bedrag hoog genoeg, de grote ‘broeders' willen een verdere verhoging.

Het gunstige schadeverloop heeft een gunstig effect op de reserves van de individuele Clubs, maar het is niet realistisch te verwachten dat dit nog jaren gaat duren. Vroeg of laat zal er dan toch een verhoging van de eigen retentie komen. Misschien wordt dat dan de aanleiding tot het fuseren van kleinere Clubs.

Slepende zaak

Venezuela probeert nog altijd via een vermeende oliemorsing flink wat geld binnen te halen. De Plate Princess (57.000 dwt, 1979) zou in mei 1997 tijdens het laden in het meer van Maracaibo iets meer dan drie ton olie hebben gemorst in 8000 ton ballastwater. Geen vervuiling van het oppervlaktewater werd geconstateerd. Desondanks kwam er een claim voor het schoonmaken van 2500 vissersbootjes en het vervangen van 7500 netten, plus gederfde inkomsten van de vissers.

De betrokken P&I Club betaalde $ 5,1 miljoen volgens de internationaal erkende regels. De zaak was daarmee echter niet geregeld. Venezuela was van mening dat ook de International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) moest betalen. Intussen kwam het Venezolaanse Supreme Court, na meer dan 20 jaar, tot een vonnis van $ 80 miljoen. ITOPF weigerde en de ingestelde procedures tegen ITOPF in Engeland werden afgewezen op basis van internationale wetgeving. De Plate Princess werd overigens in 2002 gesloopt. (AvK)