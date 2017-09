Schuttevaer Premium ZEEVRACHTENMARKT: Beduidend hogere huren Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 20 september 2017, 10:00

De panamax Ismene (77.901 dwt, 2013) werd voor 12 tot 15 maanden gecharterd voor $ 12.000 per dag. Beduidend beter dan het vorige charter waarbij $ 5850 huur per dag werd betaald. De capesizer Glovis Ambition (172.559 dwt 2002) werd voor 11 tot 13 maanden gecharterd voor $ 15.000 per dag en de supramax Ikan Seligi (56.236 dwt, 2010) voor drie tot vijf maanden voor $ 11.500 per dag.