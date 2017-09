Hefreus op transport naar China (video) Facebook

Het grootste zwaartransportvaartuig ter wereld, de Dockwise Vanguard, is vrijdag 15 september in het Rotterdamse havengebied geladen met het grote halfafzinkbare kraanschip Hermod van Heerema Marine Contractors. De Dockwise Vanguard zal de hefreus afleveren bij een sloopwerf in China. Het gaat hier om één van de vijf nieuwe zwaartransportopdrachten die recentelijk door Boskalis zijn verworven met een totale waarde van 50 miljoen dollar voor dochter Dockwise.

De Dockwise Vanguard moet de bijna 40 jaar oude Hermod afleveren in Zhoushan in China, waar het kraanvaartuig zal worden ontmanteld en vervolgens op de werf Zhoushan Changhong International Ship Recycling worden gerecycled. De Hermod is in Rotterdam via de float-on methode op het dek van de Dockwise Vanguard geladen en zal in China via de float-off methode weer worden gelost.

Het tweede bijzondere contract dat voor Dockwise is verworven, omvat het transport van Texas in de Verenigde Staten naar Newfoundland en Labrador in Canada van de topside voor het West White Rose project van Husky Oil. Voor dit transport wordt de vele duizenden tonnen wegende bovenbouw eerst op een ponton geschoven om hierna op de Dockwise Vanguard te worden geladen.

Opdracht nummer drie omvat het transport van 36 stalen jackets van Jebel Ali in de Verenigde Arabische Emiraten naar Vlissingen. Dit gebeurt in opdracht van Lamprell Energy Ltd. De jackets gaan als funderingen dienen voor de windturbines van het East Anglia Offshore Windpark. Dockwise zet hiervoor twee schepen in.

Het vierde contract is afkomstig van het Amerikaanse Military Sealift Command voor het transport van de zwaar gehavende Amerikaanse torpedobootjager USS Fitzgerald. Dit marineschip heeft op 17 juni jongstleden schade opgelopen bij een aanvaring met een containervaartuig. De jager wordt bij Yokosuka in Japan op de Transshelf van Dockwise geladen om kort daarop te worden overgebracht naar Pascagoula aan de Golf van Mexico. (PAS)