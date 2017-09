Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Gokkers verzieken de markt Facebook

Papendrecht 13 september 2017, 13:00

Na een dip(je) in de groei van de wereldhandel in 2016 heeft die zich dit jaar flink hersteld. De droge-bulkschepen hadden daar meer van kunnen profiteren als de bestelde nieuwbouwschepen in 2016 en 2017 er niet waren geweest. Met goedkoop geld gooiden gokkers niet alleen hun eigen glazen in, maar verziekten ze de markt voor de professionals.