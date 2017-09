Dockwise Vanguard brengt Hermod naar de sloop Facebook

De Dockwise Vanguard van Boskalis is in de Rotterdamse haven om een enorm vaartuig te laden: de Hermod van Heerema Marine Contractors. Dit half-afzinkbare kraanschip wordt bij goed weer op de Dockwise Vanguard geladen en vervolgens voor de sloop naar Zhoushan in China vervoerd.

1 / 1 De Dockwise Vanguard wacht in de Alexiahaven op de Hermod. (Foto Haven Rotterdam / Ries van Wendel de Joode) De Dockwise Vanguard wacht in de Alexiahaven op de Hermod. (Foto Haven Rotterdam / Ries van Wendel de Joode)

Na het lossen zal de in 1978 gebouwde Hermod worden ontmanteld en gerecycled op de werf van Zhoushan Changhong International Ship Recycling. De Hermod is met twee kranen 90 meter hoog, 86 meter breed en heeft een lengte van 154 meter.

Het is de bedoeling om het kraanplatform dit weekend te verhalen van het Calandkanaal (havennummer 5340) naar de Dockwise Vanguard in de Alexiahaven, Rotterdam-Maasvlakte. De vaartocht duurt zo'n vier uur. Maar dan kan alleen onder rustige weersomstandigheden. Als de weersvoorspelling klopt, zal het transport dus een aanzienlijke vertraging oplopen en kan de Hermod pas rond 15 september verhaald worden. Daarna wordt het kraanschip geladen op de Dockwise Vanguard en zeevast gemaakt. Daarvoor zijn bijna vier dagen gereserveerd. Direct daarna vertrekt het schip naar China.

Het transport van de Hermod is enigszins te vergelijken met dat van twee jaar geleden. Toen werd in het Calandkanaal onder grote publieke belangstelling de Armada Intrepid, een schip van 245 meter lengte op de Dockwise Vanguard geladen.



Publiek

Het laden van de Hermod in de Alexiahaven kan vanaf de dijken op de Maasvlakte 2 goed worden gevolgd. Verder zal FutureLand, het informatiecentrum van de Rotterdamse haven op de Maasvlakte, zijn rondvaartboot de FutureLand Ferry inzetten om het publiek de gelegenheid te geven de Dockwise Vanguard met daarop de Hermod van dichterbij te zien. Mocht de wind gaan liggen en de Hermod onverhoopt toch dit weekend verhaald worden dan zal dat worden bekend gemaakt op twitteraccount @de_havenmeester. (DvdM)