Amsterdam 8 september 2017, 13:00

De Filipijnse bootsman die vorig jaar omkwam op de onder Nederlandse vlag varende Atlantic Dawn heeft zijn dood waarschijnlijk zelf in de hand gewerkt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid denkt met enige zekerheid te hebben vastgesteld dat de man is geëlektrocuteerd toen hij aan de slag ging met een zelf in elkaar geknutseld snoer met lamp.