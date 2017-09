Schuttevaer Premium Zware Kees: ‘Many eat, eat!’ Facebook

1 september 2017, 11:00

Daar gaan we weer, in konvooi achter een aantal uitsloverig volle containerschepen het Suezkanaal door. Het is altijd weer de vraag met dit soort schepen of niet alleen de zijkanten negen hoog gestapeld zijn en de binnenste rows leeg...