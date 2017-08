Schuttevaer Premium Aantal schades in de zeevaart blijft dalen Facebook

Twitter

ROTTERDAM 18 augustus 2017, 11:00

Het aantal schades in de zeevaart blijft dalen. Vorig jaar vergingen 85 schepen, 16% minder dan de 101 schepen in 2015. Het is daarmee het jaar met het laagste aantal schades in 10 jaar. Het aantal schades door slecht onderhoud neemt wel toe, meldt verzekeraar Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).