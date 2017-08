Schuttevaer Premium Samskip neemt Nor Lines over Facebook

STAVANGER 13 augustus 2017, 14:33

Als de het Noorse kartelbureau haar toestemming geeft kunnen de laatste handtekeningen worden gezet onder een contract waarbij Samskip alle activiteiten van concurrent Nor Lines overneemt. Ook de 170 personeelsleden worden door Samskip overgenomen. Nor Line, onderdeel van de DSD Group zet per jaar circa 110 miljoen euro om.