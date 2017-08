Schuttevaer Premium Zware Kees: Vikingen Facebook

Twitter

Email op zee 11 augustus 2017, 12:00

Dat is nu echt jammer: zijn we na een reis van ruim een maand in Noorwegen aangekomen en had iedereen zich verheugd op de fjorden en bergen, regent het en is het zicht zeer beperkt. We varen door de Karmsundet Fjord, richting Haugesund.