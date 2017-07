Schuttevaer Premium Zware Kees: Mondige leerling Facebook

De zon gaat in een gele waas onder. Stof en zand in de atmosfeer zorgen voor een filter waardoor je gewoon tegen de zon in kunt kijken. De schemer is van korte duur op de Rode Zee; voor je het beseft is het donker.