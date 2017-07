Schuttevaer Premium JR Shipping ziet verbetering Facebook

De JR Shipping Group in Harlingen voorziet dit jaar structureel marktherstel in de zeevaart. Dat wordt volgens directeur-eigenaar Sander Schakelaar ook hoog tijd. ‘Negen jaren van crisismanagement lieten hun sporen na. Maar creativiteit, pro-actief ondernemen en een stukje geluk hebben ons er doorheen geholpen. Al is de toekomst nog altijd onzeker, we hopen dit jaar een forse groeistap te maken.'