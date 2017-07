Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Hogere containertarieven Facebook

Papendrecht 18 juli 2017, 14:00

De export van ijzererts uit Australië naar China is in juni gedaald, weliswaar na een record uitvoer in mei. De voorraden ijzererts in China eind juni bereikten een recordhoogte van rond 141,5 miljoen ton. In diverse landen, ook in de Europese Unie, wordt de invoer van Chinees staal extra belast waardoor, de Chinese staalexport zal teruglopen. Dit veroorzaakte intussen al een druk op de huren van de capesizers, die daalden tot rond $ 6400 per dag.