Den Bosch 16 juli 2017, 08:00

Een schip vertrekt op 4 januari dit jaar uit de haven van Zarzis in Tunesië. Het vaart zo'n 250 mijl in noordelijke richting langs de kust en blijft daar acht uur op volle zee voor de Tunesische oostkust dobberen. Vervolgens vaart het naar het vissershaventje Nabeul. Op twee mijl van de haven ligt het 36 uur zonder duidelijke redenen stil. Daarna vertrekt het om via nog een aantal vreemde omzwervingen zeven weken later in de haven van Moerdijk terecht te komen.