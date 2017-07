Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Bemoedigende vrachtstijging Facebook

Zowel op de Atlantische routes als in het Verre Oosten verbeterden de charterhuren voor de handysizers (10.000 - 40.000 dwt). Niet spectaculair, de gemiddelde charterhuur steeg tot rond $ 6600 per dag. Wel bemoedigend, omdat in de zomermaanden de huren veelal dalen.