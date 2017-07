Schuttevaer Premium Chinese schepen in aanvaring in Nauw van Calais Facebook

DUINKERKEN 2 juli 2017, 00:10

Twee schepen, varend onder de vlag van Hong Kong, kwamen in de nacht van vrijdag op zaterdag 1 juli rond 03:00 uur in Britse deel van het Nauw van Calais in aanvaring met elkaar. Er raakte volgens de Franse maritieme autoriteit niemand gewond, ook was er geen vervuiling of gevaar voor de scheepvaart.