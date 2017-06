Prinses bij jubileum KVNR Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 30 juni 2017, 14:00

Prinses Margriet, al sinds haar jeugd petekind van de koopvaardij, was donderdag 29 juli in Rotterdam aanwezig bij de jubileumviering van 25 jaar Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

1 / 1 Prinses Margriet neemt het eerste exemplaar van het KVNR-jubileumboek ‘Door op vol vermogen' in ontvangst. (Foto Lies Russel) Prinses Margriet neemt het eerste exemplaar van het KVNR-jubileumboek ‘Door op vol vermogen' in ontvangst. (Foto Lies Russel)

De drukbezochte viering was aan boord van het ss Rotterdam in de Rijnhaven. Van Tineke Netelenbos, die na negen jaar net afscheid had genomen als KVNR-voorzitter, kreeg de prinses het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Dóór op vol vermogen'. (LR)