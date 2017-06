Schuttevaer Premium Zware Kees: Toekomstmuziek? Facebook

23 juni 2017, 14:00

Ergens op de Indische Oceaan. Het is 2020. De ochtenden zijn onveranderlijk grijs. Het blijft de hele dag regenachtig en klammig warm. In de avond pakken wolken samen en barsten onweersbuien los. Tropische regen gutst tegen de ramen van de brug. Ik tuur zonder iets te zien naar buiten en wordt zo nu en dan verblind door bliksemschichten. Eén seconde lang is dan de horizon te zien en hoop ik ook een glimp op te vangen van dat schip wat zo-even op de radar verscheen, maar nu in een gele vlek is verdwenen.