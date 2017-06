Schuttevaer Premium Banken helpen Wagenborg Facebook

Twitter

Email DELFZIJL 20 juni 2017, 16:00

Na Flinter en Abis blijkt nu ook Wagenborg in financiƫle nood te zijn gekomen. Het scheepvaartconcern kon een in juli aflopende lening niet aflossen. Drie Nederlandse banken zijn het Groningse scheepvaartconcern nu te hulp geschoten. Ze hebben onder meer aandelen in het bedrijf genomen.