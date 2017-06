Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Overcapaciteit containervaart neemt af Facebook

Twitter

Email Papendrecht 21 juni 2017, 12:00

Na het vergaan van de Stellar Daisy is de Braziliaanse mijnbouwer Vale begonnen de tot vloc's (very large ore carriers) omgebouwde tankers te vervangen. Werven in China en Zuid-Korea zouden al zijn gepolst over de bouw van schepen van 300.000 tot 360.500 dwt. Vale zou deze schepen op een langdurig charter willen nemen.