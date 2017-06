Schuttevaer Premium Reders willen helft minder CO2 uitstoten in 2050 Facebook

Arcen 16 juni 2017, 13:00

De internationale zeevaart blijft zich inzetten voor terugdringing van de CO2-uitstoot. Maar pleit dan wel voor wereldwijde afspraken. Voorkomen moet worden dat een concurrentievervalsende lappendeken van milieuregels ontstaat. De reders willen onder meer dat de uitstoot per tonkilometer in 2050 met de helft is verminderd. De KVNR spreekt van ‘een grote doorbraak'.