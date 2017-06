De scheepsagenten krijgen alles panklaar aangeleverd, de schepen vullen soms dagelijks alle gegevens in op een formulier wat per haven verschillend is. Dit vergroot de kans op fouten. Verder is het totaal niet in het belang van het schip om dergelijke formulieren in te vullen. Latem we het NSW snel vergeten en zorgen dat de oude FAL formulieren gewoon weer geaccepteerd worden.