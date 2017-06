Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Daling gaat wel erg snel Facebook

Papendrecht 14 juni 2017, 14:00

Het is niet ongebruikelijk dat in de zomermaanden de droge-ladingmarkt niet erg floreert, maar de daling van de huren voor de handysizers gaat wel erg snel. De gemiddelde charterhuur daalde tot rond $ 6400 per dag. Op de Atlantische routes waren de huren zelfs veel lager, rond $ 5400 per dag en dat zal nauwelijks of niet de operationele kosten dekken.