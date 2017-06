Schepper gestoord Facebook

Twitter

Email SUEZKANAAL 10 juni 2017, 08:00

Kapitein Kees Wiersum stuurt ons deze foto uit het Suezkanaal. De afbeelding geeft een vervreemdend beeld.

1 / 1 Het beeld ter ere van de Nederlandse en Belgische baggeraars. (Foto Kees Wiersum) Het beeld ter ere van de Nederlandse en Belgische baggeraars. (Foto Kees Wiersum)

Terwijl de kanaalgraver een miniatuur truck aan het volscheppen is, wordt hij kennelijk gestoord door een bulldozer, die naast hem aan de slag gaat. In werkelijkheid gaat het om een gigantisch beeld ter ere van de Nederlandse en Belgische baggeraars die het 148 jaar oude kanaal in 2014-'15 aanzienlijk verruimden. Dat deden ze in nauwelijks meer dan een jaar tijd en er kwam geen schep aan te pas. Egypte verwacht de miljardeninvestering snel te kunnen terugverdienen aan de toenemende scheepvaart. Of daarbij rekening is gehouden met het smeltende Noordpoolijs is de vraag.