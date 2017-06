Schuttevaer Premium Laatste zomerijs Noordpool is al in 2040 definitief weg Facebook

DEVENTER 9 juni 2017, 13:00

Het laatste stukje zomers zee-ijs op de Noordpool is in 2040 verdwenen. Dat is 30 jaar eerder dan wetenschappers hadden berekend en is niet meer te voorkomen.