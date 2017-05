Schuttevaer Premium Zwitserland stopt steun eigen vlag Facebook

BERN 19 mei 2017, 15:00

De Zwitserse regering heeft besloten een eind te maken aan een meer dan 75 jaar oude regeling, die het aantrekkelijk maakte om schepen onder Zwitserse vlag te laten varen. Dat meldt het persbureau Reuters. Zwitserland riep de regeling in het leven in 1941 om ervoor te zorgen dat er een vloot van onder de neutrale Zwitserse vlag varende vrachtschepen en tankers was om het land te kunnen blijven bevoorraden.