TERNEUZEN 23 maart 2017, 23:00

Kmax Vision wordt behoedzaam de Westsluis van Terneuzen in geleid. Een precisiewerkje voor de vier sleepboten Multratug 27, 14, 13 en achterboot Multratug 3.

De bulker is 229,50 meter lang en 36,92 meter breed. De sluiskolk is 40 meter breed, minus twee drijframen van 90 centimeter dik, blijft er 1,28 meter speling over.

De Kmax Vision was op de Westerschelde aangekomen met 70.000 ton ijzererts uit Canada. Een deel daarvan werd gelost in de Put van Terneuzen, tot het schip licht genoeg was om met een diepgang van 12,50 meter over het Kanaal Gent-Terneuzen door te varen naar Arcelor Mittal in Gent. (AvdW)