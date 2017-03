Schuttevaer Premium Somalische piraten laten tanker Aris 13 vrij Facebook

Twitter

MOGADISHU 17 maart 2017, 09:00

Het koopvaardijschip dat 13 maart in handen viel van Somalische piraten is donderdag 15 maart weer vrij gekomen. Het was voor het eerst sinds 2012 dat een koopvaardijschip in het gebied werd gekaapt. Het gaat om de Aris 13, een tanker (1800 ton)van het Panamese bedrijf Armi Shipping met aan boord acht Srilankanen.