OP ZEE 10 maart 2017, 11:00

Langzaam trekt de mist wat op. Het is een welkome verbetering, want de hele nacht en ochtend is het radarscherm bespikkeld met talloze echootjes, en dat op drie-mijls bereik. Pas wanneer je er bijna overheen vaart, nemen de echo's herkenbare vormen aan.