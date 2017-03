Schuttevaer Premium Tallship Christian Radich naar Harlingen Facebook

HARLINGEN 8 maart 2017, 14:00

Het Noorse tallship Christian Radich komt donderdagochtend 9 maart met hoogwater (omstreeks 07:00 uur) in Harlingen aan voor een uitwisselingsproject tussen Noorse studenten en de Maritieme Academie Harlingen. De Christian Radich is gebouwd in 1937 en onder andere bekend uit de film Windjammer uit 1958 en de televisieserie The Onedin Line uit de jaren zeventig.