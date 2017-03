Studentenuitwisseling op Christian Radich Facebook

Het Noorse tallship Christian Radich brengt momenteel een bezoek aan Harlingen in het kader van een uitwisselingsproject tussen Noorse studenten en studenten van de Maritieme Academie Harlingen. Op 7 april geeft men aan boord het startschot voor de werving van trainees voor The Tall Ships Races Harlingen 2018.

Maritieme Academie vaart mee, Noorse studenten in Harlingen naar school

Schip 8 april open voor bezichtiging

Tekst en foto's Gijs en Inge van Hesteren



De redactie ontving het droevige bericht dat fotografe Inge van Hesteren donderdag 16 maart is overleden in het Medisch Centrum Leeuwarden als gevolg van complicaties tijdens een vaatoperatie. Wij hebben Inge leren kennen als een gedreven fotografe, altijd samen met haar man Gijs op pad om verslag te doen van het nieuws in en om Harlingen en met een grote voorliefde voor nautische onderwerpen. Wij zullen haar zeer missen en wensen Gijs en de familie alle kracht toe die nodig is om dit verlies te verwerken.

Directeur Arjen Mintjes van de Maritieme Academie en voorzitter van de Frisian Tall Ships Club : ‘Het schip was in Horta na een tour langs Spanje, Portugal en de Canarische Eilanden. De planning was dat het schip rond 17 maart in Nederland zou aankomen, maar ze hadden enorme wind mee. Af en toe liep het meer dan 11 knopen. Hierdoor zijn ze een week eerder in Harlingen. Ze gaan zich echt niet vervelen, hoor. Er is genoeg te doen.'

Eerste bezoek

De contacten met Harlingen en de Maritieme Academie werden na een eerste bezoek tijdens de Tall Ships Races 2014 steeds hartelijker. Het schip bracht ook vorig jaar enkele weken door in Harlingen. Niet alleen vond er toen een uitgebreide studentenuitwisseling plaats, maar de gelegenheid werd te baat genomen om reparaties te laten verrichten bij Damen Shiprepair. Dat was een succesvol totaalpakket.

Mintjes vervolgt: ‘Een uitgebreide werfbeurt is deze keer niet nodig. Wel zijn er veel kleine klussen. Hiervoor hebben we een lijst met Harlinger bedrijven ter beschikking gesteld. Dat levert een aardig stukje werkgelegenheid op. De bemanning en trainees vinden het ontzettend leuk dat ze weer bijna een maand zullen doorbrengen in Harlingen. Ze vinden de stad overzichtelijk, kleinschalig en gastvrij.'

Zeegat uit

Nederlandse studenten gaan tussen 20 en 26 maart een week meevaren met het grote zeilschip en Noorse studenten gaan naar school op de Maritieme Academie.

‘Onze hele derde klas gaat met begeleiders en al een week mee de Noordzee op. Dan spreek je over 56 man. En de vaste crew van de Christian Radich gaat bij ons een training volgen voor "Crisis crowd management".

De 20 Noorse trainees laten zich door onze academie bijspijkeren op bepaalde vakken die ze aan boord niet kunnen volgen, waaronder stabiliteit en laden en lossen. De Noorse digitale lesstof kunnen ze benaderen dankzij het wifi-netwerk van ons instituut.'

Werving

Op vrijdag 7 april ontmoeten de leden van de Frisian Tall Ships Club elkaar aan boord, waarbij zij officieel het startschot geven voor de werving van trainees voor The Tall Ships Races Harlingen 2018. Ook vertegenwoordigers van de andere deelnemende havensteden zijn hierbij van de partij. De Frisian Tall Ships Club maakt zich sterk voor een succesvol evenement in Harlingen en men is vast van plan nauw samen te werken met Stichting Kulturele Haadstêd Leeuwarden 2018.

De vorige editie van The Tall Ships Races in 2014 vestigde een wereldrecord van 337 trainees. Vanuit Denemarken meldt Harlingen Sail-voorzitter Jan Reier Arends: ‘Intussen heeft Lissabon dat record verbroken met als ik mij goed herinner 378 trainees. Het gaat ons niet om een nieuw wereldrecord hoor. Voorlopig is 350 ons doel. Maar als we in de buurt komen van het Lissabonaantal zou dat leuk zijn natuurlijk.'

Zeilwedstrijd

Deelname staat open voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar. De zeilwedstrijd gaat van Stavanger (Noorwegen) naar finishhaven Harlingen. Meerdere trainees van de vorige editie hebben al toegezegd als ambassadeurs voor de nieuwe lichting trainees op te treden. Zij vonden het een geweldig, onvergetelijk avontuur en vertellen op 7 april aan boord van de Christian Radich over hun avonturen en ervaringen.

Die bijeenkomst is bedoeld voor leden én potentiële leden van de Frisian Tall Ships Club. Wie geïnteresseerd is in een lidmaatschap of graag bij de aftrap van de wervingscampagne aanwezig wil zijn kan contact opnemen via www.frisiantallshipsclub.nl.

Tijdens de Harlinger Vlootdag van de VBZH, zaterdag 8 april, is het publiek welkom aan boord van de Christian Radich. Het hele weekend ligt het schip aan de Dokkade bij treinstation Harlingen Haven.