Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Krapte op lijnen Azië-Europa Facebook

Twitter

Email Papendrecht 8 maart 2017, 12:00

Terwijl de markt voor droge-bulkschepen zeker nog niet stabiel is op een redelijk niveau zijn er alweer tekenen dat meer nieuwbouworders worden geplaatst bij werven in het Verre Oosten. Het is ook moeilijk weerstand te bieden, werven hongeren naar opdrachten en de bouwprijzen zijn laag.