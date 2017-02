Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Overnamecarrousel Facebook

Voor de capesizers is het weer afzien. De charterhuren daalden tot onder die van de panamaxen. Volgens de Baltic Exchange daalde de gemiddelde huur voor de capesizers tot $ 5625 per dag, voor de panamaxen was dat $ 7525. De capesizers zijn vooral afhankelijk van de Chinese invoer van kolen en ertsen.