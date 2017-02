Schuttevaer Premium Miljardenverlies voor Maersk Facebook

De Deense Maersk Group heeft vorig jaar een verlies geleden van 1,9 miljard dollar. Een jaar eerder werd nog een winst geboekt van 925 miljoen dollar. De omzet daalde van 40,3 tot 35,5 miljard dollar. Vooral de lage containertarieven en de lagere olieprijs waren verantwoordelijk voor het teleurstellende resultaat.

1 / 1 Containerrederij Maersk Line maakte vorig jaar 376 miljoen dollar verlies. In 2015 werd nog een winst geboekt van 1,3 miljard dollar. (Foto Maersk) Containerrederij Maersk Line maakte vorig jaar 376 miljoen dollar verlies. In 2015 werd nog een winst geboekt van 1,3 miljard dollar. (Foto Maersk)

In de tweede helft van het jaar trok de vraag enigszins aan en herstelden de tarieven zich. Toch daalde het gemiddelde tarief voor het vervoer van een veertig voets containers (FFE) met ruim 18% tot 1795 dollar.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden heeft Maersk Line nog 27 containerschepen in bestelling met een totale capaciteit van 367.000 teu. Daaronder zitten 11 containerschepen met elk een capaciteit van 19.600 teu, de zogenoemde tweede generatie Triple-E schepen, negen schepen van 14.000 teu en zeven ijsklasse containerschepen van 3600 teu. Deze schepen moeten in 2017 en 2018 in de vaart komen.

Het stijgend aantal vervoerde containers had ook invloed op de resultaten van APM Terminals. De containerterminals van Maersk zagen het aantal behandelde containers met bijna 4% stijgen van 36 tot 37,3 miljoen teu. De winst daalde desondanks van 654 tot 438 miljoen dollar.

Winst en verlies

Onderdelen van de Maersk Groep die wel winst maakten zijn Maersk Oil en Maersk Tankers. Maersk Oil maakte 477 miljoen dollar winst, een flinke verbetering ten opzichte van de 2,1 miljard dollar verlies in 2015. De gemiddelde olieprijs daalde van 52 dollar per vat naar 44 dollar per vat. Maersk Tankers behaalde 62 miljoen dollar winst.

Andere onderdelen die verlies maakten zijn Maersk Drilling en Maersk Supply Service. De laatste was met 1,2 miljard dollar verantwoordelijk voor het grootste verlies van de groep. Een jaar eerder werd nog een winst geboekt van 147 miljoen dollar. Maersk Drilling maakte 694 miljoen dollar verlies.

CEO Søren Skou spreekt van een financieel moeilijk jaar met tegenwind in alle markten. ‘Het was het jaar waarin we ons klaar maakten voor onze toekomstige focus als bedrijf actief in het vervoer van containers, logistiek en havens. Dat moet gaan zorgen voor een groeiende omzet.'

Maersk verwacht dit jaar betere resultaten, maar het bedrijf spreekt nog wel van onzekere tijden. Zo is het onzeker wat de wereldwijde economie gaat doen en hoe de containertarieven en de olieprijs zich gaan ontwikkelen. (EvH)