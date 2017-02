Floris van Os wint Nautilusprijs ‘Meest Sociale Student' Facebook

De maritieme vakbond Nautilus International heeft MBO-Zeevaartstudent Floris van Os (23 jaar) onderscheiden met de Nautilusprijs voor ‘Meest Sociale Student'. Hij ontving de prijs tijdens de jaarlijkse uitreikingsbijeenkomst van certificaten en rapporten van de STC-Group in Rotterdam.

1 / 1 Zeevaartstudent Floris van Os is een top-sloeproeier en staat altijd klaar om te helpen. (Foto Nautilus International) Zeevaartstudent Floris van Os is een top-sloeproeier en staat altijd klaar om te helpen. (Foto Nautilus International)

Ruim 90 studenten, waarvan een aantal op stage, kwamen, in gezelschap van familie en vrienden, in aanmerking voor de MBO Zeevaart-certificaten en rapporten.

Bij de prijsuitreiking memoreerde communicatie-adviseur Hans Walthie van Nautilus enkele kenmerkende eigenschappen van de kersverse prijswinnaar: ‘Floris is naast heel sociaal ook eigenlijk een toproeier. Als hij niet zo druk was met school en wat daarbij hoort, zoals vrienden, zou hij in zeker in de sloeproeitop zijn brood kunnen verdienen. In één van de sloeproeiteams van het STC zal hij zeker worden gemist nu hij op stage gaat. Niet alleen om zijn kracht, maar vooral ook om zijn instelling. Altijd present en bezig om anderen te helpen. Klasgenoten met vragen, of die iets niet helemaal snappen, kunnen bij hem terecht. Hij helpt ze op weg, legt uit en is altijd behulpzaam. Op school is wel eens iemand extra nodig bij het afnemen van simulatortoetsen. Als er iemand ziek is, dan wil Floris best even een medeleerling en/of docenten te hulp schieten. Wel eens tot twee dagen extra hulp toe!'

Graag op zee

Floris van Os reageerde zeer verrast: ‘Ik vind het wel een eer. Mooi dat daar een prijs voor is en ook dat de leraren hier oog voor hebben. Voor mij is sociaal bezig zijn een belangrijk uitgangspunt. Je moet het toch met elkaar doen allemaal. Ook aan boord. Mijn eerste stage heb ik gedaan bij rederij Van Dijk/Imke. Voor mijn tweede stage ben ik nog op zoek naar een stageplaats. Ik ben graag op zee. Wanneer dat gevoel voor het eerst op kwam? Nou, we kregen een keer op de middelbare school in Hilversum een voorlichtingsles over de zeevaart. Daarna was ik verkocht en wist ik nog maar één ding: ik wil de zee op! Daarom ben ik ook in Rotterdam gaan studeren. Prima school en met Rotterdam als Europa's grootste haven zit je er met je neus bovenop hier.

‘Of ik weleens van Nautilus had gehoord? Jawel, maar ik ga me er nu maar eens wat meer in verdiepen...' (PN)