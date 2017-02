Schuttevaer Premium Abis-schepen varen voor een kwart van de waarde Facebook

Twitter

Email Deventer 7 februari 2017, 16:00

Geveilde schepen uit de vloot van de failliete Harlinger rederij Abis Shipping zijn voor weggeefprijzen in handen gekomen van Amasus Shipping in Farmsum, VMS Shipping in Werkendam en de Noorse rederij Peak Shipping.

1 / 1 Abis-schepen voor de veiling opgelegd in de Rotterdamse Waalhaven. (Archieffoto Jan Otten) Abis-schepen voor de veiling opgelegd in de Rotterdamse Waalhaven. (Archieffoto Jan Otten)

Scheepvaartbanken geven voorkeur aan liquidatie boven herstructurering

Faillissementsverslag onthult miljoenenverlies voor banken

Door Dirk van der Meulen

Voor 12 van de 21 schepen tellende vloot is gemiddeld ruim een kwart (26,4%) van de hypotheekwaarde betaald. Dat blijkt uit een (niet volledige) analyse van hypotheekgegevens en veilingopbrengsten door de redactie van Schuttevaer. In alle doorgerekende transacties gaat het om schepen waarvoor de Rabobank hypotheken had verstrekt. Die 12 schepen hadden een hypotheekwaarde van bijna 204,4 miljoen euro en op veilingen werd er 58,2 miljoen voor betaald.

Rabobank stak in totaal 253,2 miljoen euro in 14 Abis-schepen, blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curatoren Wouter Cnossen en Henk de Groot. Andere hypotheekverstrekkers waren de Poolse Bank Gospodarstwa Krajowego (24 miljoen euro, 1 schip) en Caterpillar Financial Services Netherlands BV (47,7 miljoen euro, 3 schepen). Twee schepen vielen uiteindelijk buiten het faillissement. Alle 21 schepen van de Abis-vloot zijn gebouwd na 2008, het jaar waarin de wereldwijde financiële crisis uitbrak.

Lagere lasten

Voor de nieuwe reders/eigenaren zijn de financieringslasten fors lager dan ze waren voor Abis Shipping, die in dure tijden haar vloot nieuw bouwde. Scheepvaartbanken kiezen nu vaker voor liquidatie van verlieslatende activiteiten dan voor herstructurering, stelde maritiem consultant Lars Kyvsgaard onlangs op de Deense website Shippingwatch.com. Daar werd ook gewezen op de consolidatieslag in de Nederlandse multipurpose-sector, waarvan het Franse maritieme onderzoeksbureau Alphaliner eind december melding maakte. Die zou zijn aangedreven door banken die van reders eisen te fuseren.

De Europese banken, die miljarden hebben gestoken in nieuwe schepen, willen op die manier de technische en operationele kosten terugdringen. Als voorbeeld noemde Alphaliner de fusie van Thorco Shipping Holland met Navigia en Feederlines (samen 65 schepen groot) en de oprichting van een nieuwe joint venture met de Noorse rederij Peak Shipping onder de naam ‘House of Shipping' in Groningen. Thorco kocht op een veiling van ING Bank in november voor 42,7 miljoen euro negen multipurpose schepen van Flinter.

Omgedoopt

Peak Shipping kocht zes schepen uit de B-serie (3931 dwt open top) van Abis Shipping en doopte ze om in Peak Belfast, Peak Bergen, Peak Bilbao, Peak Bordeaux, Peak Bremen en Peak Breskens. De eerste vier waren 29 november vorig jaar op de online veiling bij BVA Auctions door de Rabobank voor 20,4 miljoen euro verkocht aan de hoogste bieder, ‘toevallig' ook Rabobank. De bank verkocht ze door aan Nederlandse Peak BV's. Het technisch scheepsmanagement is ondergebracht bij House of Shipping.

De Nederlands-Noorse rederij Longship (voorheen NedNor), eveneens in Groningen, kocht op een Abis-veiling vier schepen uit de C-klasse voor de prijs van één. Het viertal bracht 18 miljoen euro op, evenveel als de hypotheekwaarde per schip. De Abis Cadiz, Calais, Cardiff en Cuxhaven werden omgedoopt in Longviking, Longvind, Longvik en Longvann en het management is ondergebracht bij VMS Shipping Group.

Amasus

De grootste pluk uit de Abis-vloot, allemaal D-schepen, ging naar Amasus Shipping in het Groningse Farmsum. Amasus doopte ze om van Abis Dunkerque naar Eemslift Dafne, van Arctic Dawn naar Eemslift Nelli, van Indian Dawn naar Eemslift Ellen en van Abis Dusavik naar Eemslift Nadine. De Abis Dover heet nu Eems Dover, de Abis Dublin is Eems Dublin en de Abis Dundee werd Eems Dundee. Amasus voert ook het management over twee Abis-schepen die onder de vlag van Barbados gingen varen: de Abis Albufeira die Fluvius Tamar werd (en op de eerste reis naar Spanje zonk in Het Kanaal) en de Abis Antwerpen die is omgedoopt naar Fluvius Tavy.