Het ziet er niet naar uit dat 2017 voor de doge-bulkschepen veel vriendelijker wordt dan voorgaande jaren. De overcapaciteit bestaat nog steeds. Van het Amerikaanse protectionisme zullen de droge-ladingschepen minder last hebben dan de containerschepen.

Het in Hongkong gevestigde Chinese staatsbedrijf Sinotrans met voornamelijk droge-lading- en containerschepen kondigde voor 2016 een fors verlies aan zonder nog cijfers te vermelden. Het verlies zou vooral te wijten zijn aan een lagere groei van de Chinese economie en daling van de internationale handel.

De viering van het Chinese Nieuwjaar zorgde voor een daling van de huren en vrachten, vooral in het Verre Oosten. Voor de handysizers daalde de gemiddelde charterhuur tot iets onder $ 6000 per dag. Er zullen dus nog meer droge-bulkschepen naar de slopers moeten om verbetering van de markt te krijgen.

Maar terwijl de droge-ladingmarkt op zijn best onzeker is, verwacht Bimco dat reders, aangemoedigd door lagere bouwkosten in 2017, toch weer nieuwe orders zullen plaatsen. Daarmee lijkt overcapaciteit een verschijnsel te worden dat nooit verdwijnt.

Rickmers Maritime verkocht de Kaethe Rickmers (5060 teu, 2004) voor de sloop in Bangladesjh voor $ 6,65 miljoen. Rickmers had kennelijk urgent contanten nodig, want er werd een boekverlies geleden van $ 31,6 miljoen. De druk kwam waarschijnlijk van twee geldschieters, HSN Nordbank en DBS Bank.

President Trump produceert in een hoog tempo presidentiële orders in het kader van ‘America first', maar hoe snel het voor de scheepvaart merkbaar zal zijn is een vraag die vooral de exportgerichte landen zich stellen. Om de nationale industrie te vergroten is tijd nodig.

Voor het eerst in de geschiedenis was een Chinese president op het World Economic Forum in Davos. Die maakte er in een toespraak geen geheim van graag de plek van de Verenigde Staten over te nemen, nu dat land zich achter beschermende muren lijkt terug te trekken en internationale handelsverdragen opzegt. Maar China heeft ook zijn problemen als grote werkloosheid, vergrijzing, milieuvervuiling en geen munteenheid die de dollar kan vervangen. Geen ideale partner voor veel Europeanen.

De viering van het Chinese Nieuwjaar had geen grote nadelige gevolgen voor de vrachten China-Noord-Europa. Die bleven boven $ 1000 per teu. Ook op de routes Azië-Verenigde Staten bleef de daling van de vrachten beperkt. Als de feestvierders in het Verre Oosten weer aan het werk zijn moet blijken hoe de vrachten zich verder ontwikkelen.

De Indiase staatsrederij Shipping Corporation of India (SCI) is in de markt voor tweedehands suezmaxen van 9 tot 11 jaar oud. Het aantal dat SCI wil kopen werd niet aangegeven. SCI heeft al een vrij grote vloot zware-olietankers van aframaxen, suezmaxen en VLCC's. In navolging van China wil India zich kennelijk ook verzekeren van eigen transportmiddelen om minder afhankelijk te zijn.

De nieuwe Amerikaanse regering is een warm voorstander van de winning van schalie-olie en gas. Of dat voor de tankers goed nieuws is is onzeker. Als de productie van schalie olie groeit wordt de invoer van ruwe olie wellicht aan banden gelegd. Tijdens de viering van het Chinese Nieuwjaar daalden de huren van de VLCC's. Voor de viering werden op de belangrijke route Golf-Japan nog charterhuren betaald van ruim $ 43.000 per dag, inmiddels daalden de huren tot rond $ 37.000. Ook voor de suezmaxen en aframaxen verslechterde de markt onder meer door de verlaagde olieproductie. Voor de suezmaxen daalde de gemiddelde charterhuur tot rond $ 12.700 per dag, voor de aframaxen tot rond $ 15.250. De grootste olieproducenten lijken zich aan de beperking te houden. Maar de kleinere landen lijken te willen profiteren van de hogere prijs. Algerije heeft als OPEC-lid het verminderen van de productie geaccepteerd. Niettemin verhoogde het land de productie en export.