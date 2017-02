Schuttevaer Premium Overleg met actievoerende zeevarenden over partnerpensioen Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 7 februari 2017, 16:00

Het artikel ‘Pensioenopstand onder zeevarenden Stena Line’ in de Schuttevaer van 3 februari heeft voor opschudding gezorgd bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij en vakbond Nautilus International.

Naar aanleiding hiervan heeft er volgende week dinsdag 14 februari aan boord van de Stena Hollandica in Hoek van Holland tweemaal overleg plaats. Eerst tussen de actievoerende zeevarenden en het pensioenfonds, daarna met hun vakbond Nautilus International. Gesproken wordt over de nieuwe regeling voor het partnerpensioen, waardoor deze pensioenen fors kunnen verminderen.

Voor een zeevarende die tot nu toe al 16 jaar opbouwde voor een partnerpensioen van 70%, kan dat voor zijn partner na zijn pensionering 35% minder nabestaandenpensioen opleveren. Onder aanvoering van kapitein Bert van der Vliet van de Stena Hollandica en zijn stuurman Olaf van Daalen-Schüller ging vorige week een protestbrief naar de vakbond, ondertekend door ruim 100 zeelieden van de vijf Nederlandse Stenaferry's. Strekking: repareer die regeling of we stappen uit de bond.

De stuurman: ‘Bij de vakbond en het pensioenfonds is men behoorlijk geschrokken. We hebben ook veel reacties van buiten gekregen, iedereen is het eens met ons verhaal. We hopen nu op een voorstel tot reparatie.' (LR)