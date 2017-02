Schuttevaer Premium Koopvaardijstudenten voor het eerst op stage bij marine Facebook

ROTTERDAM 6 februari 2017, 11:00

Twee studenten van een reguliere zeevaartopleiding, het STC in Rotterdam, hebben onlangs stage gelopen aan boord bij de Koninklijke Marine. Dat was niet eerder voorgekomen. Het was dan ook een proef op initiatief van onder meer redersvereniging KVNR en vakbond Nautilus. Uit nood geboren, want het wordt steeds lastiger stageplaatsen te vinden in de koopvaardij.

Aantal beschikbare stageplaatsen neemt af

Door Lies Russel

Behalve de marine werden ook het Loodswezen en Rijkswaterstaat ingeschakeld om stagiairs een plek aan boord te bezorgen.

De KVNR laat weten: ‘In de zomer van 2016 zijn 518 stagiairs geplaatst. Dit zijn er meer dan in 2015. Een hele prestatie gezien de voortdurende slechte economische omstandigheden binnen de sector. Dit grote aantal stageplaatsen is het resultaat van de gezamenlijke inspanning van reders en scholen.'

Toch hebben ongeveer 60 studenten géén stageplaats gevonden. Voor hen hebben de scholen een aangepast lesprogramma gemaakt, waardoor de stageperiode een half jaar wordt opgeschoven. ‘Die 60 hebben alvast een deel van het lesprogramma voor ná de stages gevolgd, om zo weinig mogelijk vertraging op te lopen', zegt Henriëtte Schreuders van Arbeidszaken bij de KVNR. ‘Hoe en wat, dat is een zaak van de school.'

Voor de stageperiode die deze maand februari begint, worden volgens haar 460 studenten verwacht, inclusief de 60 inhalers. Studenten en reders zijn nog met elkaar in gesprek. Momenteel heeft ruim 70% van de stagiairs een plaats.

Instroomcijfers

Dankzij de inspanning van veel betrokken partijen, tot en met de overheid, alsmede de garantie van een stageplaats en daarna een baan, groeide de instroom van jongelui richting zeevaartonderwijs. De cijfers van het studiejaar 2016-2017 van alle (burger) maritieme opleidingen samen zijn nu bekend en door de KVNR in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat voor het eerst in 10 jaar de instroom voor de HBO- en MBO-opleiding maritiem officier is gedaald. Er zijn nu 400 nieuwe studenten. De afgelopen twee jaar waren dat er steeds 500 of meer. Het huidige peil is gelijk aan dat van 2011-2012. Alleen de opleidingen Stuurman-werktuigkundige kleine schepen en Schipper-machinist beperkt werkgebied laten dit studiejaar een lichte stijging zien.

Uitgegroeid

Is dit een direct gevolg van de combinatie slechte vrachtenmarkt, slechte vooruitzichten, minder Nederlandse schepen en het vervallen van de stage/baangarantie?

Schreuders betwijfelt het. ‘Vorig jaar waren de omstandigheden niet anders en toen waren er meer stagiairs dan in 2015.' En de instroom was buitengewoon.

‘Vergeet niet dat een zeevarende in doorsnee maar vijf tot zeven jaar vaart, daarna zoekt hij/zij een baan aan de wal. Wel heel vaak in de maritieme cluster, iemand die heeft gevaren is overal veel gevraagd.'

In dat verband riep KVNR-voorzitter Tineke Netelenbos de overheid onlangs nog op om een gebaar te maken in de vorm van een vergoeding aan reders die een stagiair aan boord hebben. Om de ‘kraamkamerfunctie' voor de cluster te behouden.

Zomerstages

Schreuders: ‘Het aantal benodigde stageplaatsen voor de zomer van 2017 ligt lager dan afgelopen zomer, vergelijkbaar met het aantal van de zomer van 2015. Of het gaat lukken om alle studenten dan een stageplaats te bieden, is nog onduidelijk. De vooruitzichten in de sector zijn nog steeds niet gunstig. Hierdoor kan het aantal stageplaatsen afnemen.'

Tot op dit moment hebben net gediplomeerde zeevarenden nog wel allemaal binnen drie tot zes maanden een baan gevonden. In de praktijk duurt het nu wel iets langer dan in voorgaande jaren.

In het afgelopen studiejaar kregen 143 HBO-marofs hun diploma. In het MBO-4 waren er 235 afgestudeerden, in het MBO-3 92 en SMBW 73. In totaal waren er 543 mensen met diploma klaar voor een baan in de zeevaart. Het maritiem onderwijs telde dat jaar in totaal 3478 studenten.

Mailtje

Oproep van Henriëtte Schreuders: ‘Als er nog rederijen/schepen zijn, die graag een stagiair willen maar geen sollicitatiebrief hebben ontvangen, ze mogen me altijd een mailtje sturen of bellen.' Schreuders@kvnr.nl