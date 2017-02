Schuttevaer Premium Zware Kees: Polar bear Facebook

Het ijs rondom ons schip is zo dik dat er met gemak een vrachtwagen overheen kan rijden. Maar welke truckchauffeur heeft hier iets te zoeken? Die komen we dus niet tegen, gedurende onze reis boven Rusland langs. Er leeft hier sowieso niet veel: wanneer er een vogel wordt gespot loopt de halve brugbezetting zenuwachtig met een fototoestel te prutsen.

Door Kees Wiersum

Nee, veel dieren zien we niet, al is het maar omdat het grootste deel van de dag in duister is gehuld. De schemering begint op deze breedte (75 Noord) rond een uur of acht ‘s morgens; om 9.30 uur gaat de zon al door de meridiaan en is het dus middag. En voordat de tweede stuurman om 12 uur op wacht komt, is het alweer donker. Overigens laat de zon zich niet zien, die steekt haar bol niet boven de horizon, veel te koud.

En toch is er hier leven. De eerste dag, ploegend door ijs, braaf een grote ijsbreker volgend, ergens in de avond - nou ja, het kan ook middag of nacht zijn geweest; in ieder geval was het donker - roept de ijsbreker 50 Let Probedy ons op. ‘Polar bear abeam on portside, two cables off!'

Tot dan had ik een ‘polar bear' altijd uitgescholden in het Engels voor ‘ice bear', maar dat blijkt niet te kloppen.

Is een vogel al een bezienswaardigheid op de pool, een poolbeer, sorry, een ijsbeer is dat al helemaal. Iedereen stuift naar buiten, zoeklichten worden verdraait en jawel, mijn eerste echte polar bear wordt gevangen in wel drie lichtbundels. Het dier richt zich op zijn achterpoten op, kijkt verbaasd de twee schepen na die daar op korte afstand krakend door het ijs schuiven. Daarna wandelt het doodgemoedereerd weg, kennelijk zonder last te hebben van de kou.

Daar heeft de derde stuurman meer last van: nadat de adrenaline is uitgewerkt en na buiten een foto te hebben geschoten, strompelt hij met lichte bevriezingsverschijnselen naar binnen. Dat krijg je ervan als je, gekleed in een t-shirt en teenslippers, 18 graden vorst probeert te trotseren op de brugvleugel!

Daags daarna, het is een glasheldere dag, met zowaar een oranje gloed van de zon aan de horizon, is het weer raak. De roerganger ziet de beer het eerst.

Matrozen bezig met schoonmaken, de ijsnavigator (ikzelf) en de derde stuurman, iedereen grijpt een verrekijker of fototoestel. De beer zet het op een lopen, maar kan niet voorkomen dat we hem/haar vereeuwigen. Er is op de onafzienbare ijsvlakte ook niet veel om je te verbergen.

De derde stuurman blijft deze keer wijselijk binnen.