Hanjin Shipping - nieuwsupdate Facebook

Twitter

Email DEVENTER [update] 18 februari 2017, 23:00

De regelmatige Schuttevaer-lezer zag het al langer aankomen: het voortbestaan van de Zuid-Koreaanse rederij Hanjin Shipping hangt aan een zijden draad. We volgen het nieuws, publiceren het online en in de krant. Maar soms is het nieuws te groot, ook voor Schuttevaer. Daarom deze ‘Hanjin Shipping - nieuwsupdate', waar we naast links naar eigen berichten vooral ook anderen citeren over dit wereldnieuws. Open, voor iedereen.

1 / 1

Eerder op Schuttevaer.nl:

Doek valt definitief voor Hanjin , 18-2-2017 23:00

Hanjin moet Antwerpse containers vrijgeven, 24-11-2016 15:35

Hanjin krijgt surseance van rechtbank Antwerpen, 3-10-2016 14:15

Hanjin-vloot dobbert rond, 21-09-2016 19:59

Zeevrachtenmarkt: Ondergang Hanjin wereldwijd gevoeld, 21-09-2016 16:46

Containers Hanjin inzet kort geding Antwerpen, 14-09-2016 16:48

Zeevrachtenmarkt: De een zijn dood..., 14-09-2016 12:45

ECT schort ‘Hanjin-procedure' op, 09-09-2016 14:10

Ook CMA CGM diep in de min, 07-09-2016 14:15

Zeevrachtenmarkt: Betere droge-ladingvrachten, 07-09-2016 14:00

Ook CMA CGM diep in de min, 06-09-2016 09:29

Hanjin lijkt niet meer te redden, 02-09-2016 15:05

Tientallen miljarden omzet containerrederijen verdampt, 19-08-2016 15:40