Volvo Penta plaatst eerste IPS 40 in VTC Impresser

Motorenspecial

Volvo Penta heeft op SMM in Hamburg het nieuwe IPS Professional Platform, beter bekend als IPS 40, gepresenteerd. Met een vermogen van 2000 pk per aandrijvingstrein is het verreweg de zwaarste unit in de IPS (Inboard Performance System) serie. Benieuwd naar het hele verhaal? Download hier de Schuttevaer Motorenspecial.