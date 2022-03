Zeven verdachten aangehouden na vondst van 1436 kilo cocaïne

Containerwissel

De politie en douane hebben zeven verdachten aangehouden na de vondst van 1436 kilo cocaïne in een container in de Rotterdamse haven. Na een melding van een container met verdovende middelen erin, werden de zeven afgelopen donderdag aangehouden op het haventerrein. De cocaïne werd na onderzoek gevonden in een container door de douane.