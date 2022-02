Wärtsilä verkoopt eerste methanol-motoren aan Van Oord Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 19 februari 2022, 09:00

Het in aanbouw zijnde windturbine-installatiehefschip van Van Oord gaat op methanol varen. Er komen vijf Wärtsilä 32 dual-fuel methanol-motoren in te staan. Het is voor het eerst dat Wärtsilä methanol-motoren levert voor een nieuwbouwproject.

1 / 1 De Leg Encircling Crane (LEC) van Huisman wordt de grootse van dit type ooit gebouwd. (Illustratie Huisman) De Leg Encircling Crane (LEC) van Huisman wordt de grootse van dit type ooit gebouwd. (Illustratie Huisman)

(Hans Heynen)