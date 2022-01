[OPINIE] Rechtspraak worstelt met Voyage Data Recording Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 29 januari 2022, 15:00

Het nut van Vessel Data Recording (VDR) bij de reconstructie van aanvaringen op zee is inmiddels bekend. Maar de ingevoerde VDR zou nog andere voordelen kennen. De VDR zou ook de civielrechtelijke afwikkeling van een aanvaring in volle zee minder tijdrovend en kostbaar maken. Ik zal toelichten hoe dat zit en ga uit van een Nederlands zeeschip, Nederlands recht en dat de serieuze aanvaring in volle zee plaatsvond.