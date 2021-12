Eindejaarscolumn Zware Kees: Een onzekere kerst Facebook

ROTTERDAM 26 december 2021, 20:00

‘De afstand tussen het Panamakanaal (aan de Pacific-zijde) en Brisbane is ruwweg 7750 zeemijl. Dat is… effe rekenen… 22 dagen varen. Dus, wanneer de reis meezit, zijn we net vóór kerst in Brisbane. Meteen naar binnen, voorbereiden aan dek en dan Kerstmis fijn in de haven vieren. Beter kan niet.’