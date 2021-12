Zware Kees: avontuurlijke kat vaart weken mee Facebook

ROTTERDAM 24 december 2021

Wat leuk, dat verhaal laatst in deze krant over poes Jimmie die vier dagen op een binnenvaartschip als verstekeling meevoer. Het doet me direct denken aan de keer dat ook wij een kat aan boord hadden die daar eigenlijk niet thuishoorde. Ik meen zelfs daar destijds een column over te hebben geschreven. Maar, met gevaar voor herhaling, toch nog even een stukje over dat avontuurlijke dier.